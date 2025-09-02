Литва начинает двухмесячные военные учения с участием 17 тыс. солдат

Литва проведет в сентябре - октябре военные учения с участием до 17 тыс. солдат. Соответствующее сообщение распространило командование армии балтийской республики.

"Перед нами стоит задача проверки готовности подразделений к выполнению оборонных планов в координации с силами союзников по НАТО", - заявил командующий армией генерал Раймундас Вайкшнорас.

Ранее он отмечал, что в качестве ответной реакции на белорусско-российские учения "Запад" страны Балтии и Польша проведут региональные маневры, к которым будет привлечено около 40 тыс. военнослужащих.

Учения пройдут на полигонах и на гражданских территориях. Одновременно с тренировкой литовских подразделений в балтийскую республику прибудут на учения порядка 2 тыс. солдат Бундесвера из состава бригады, которую планируется дислоцировать в Литве к 2030 году.