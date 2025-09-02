Путин считает провокацией утверждения Европы о планах России на нее напасть

Утверждения Европы о якобы намерении России на нее напасть представляют собой полную некомпетентность. Об этом заявил РФ Владимир Путин при общении с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

"Постоянно нагнетается какая-то истерия относительно того, что Россия якобы планирует нападать на Европу. На мой взгляд, для здравомыслящих людей понятно: это провокация или полная некомпетентность. Любой здравомыслящий человек прекрасно отдает себе отчет в том, что у России не было никогда, нет и не будет никакого желания ни на кого нападать", - указал российский лидер.

Он отметил, что конфликт на Украине спровоцирован поведением Запада. А главная цель России - защитить свои интересы, подчеркнул Путин.

"Что касается "агрессивных планов России в отношении Европы" - хочу еще раз акцентировать внимание на том, что это полная чушь, не имеющая под собой совершенно никаких оснований", - добавил он.