2 сентября 2025 / 17:41
2 сентября 2025 / 17:41
Путин требует справедливого баланса в сфере безопасности при урегулирования украинского кризиса
1 сентября 2025 / 20:20
1 сентября 2025 / 19:46
1 сентября 2025 / 19:40
Безопасность
Путин считает провокацией утверждения Европы о планах России на нее напасть
2 сентября 2025 / 14:59
Путин считает провокацией утверждения Европы о планах России на нее напасть
© ТАСС

Утверждения Европы о якобы намерении России на нее напасть представляют собой полную некомпетентность. Об этом заявил РФ Владимир Путин при общении с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

"Постоянно нагнетается какая-то истерия относительно того, что Россия якобы планирует нападать на Европу. На мой взгляд, для здравомыслящих людей понятно: это провокация или полная некомпетентность. Любой здравомыслящий человек прекрасно отдает себе отчет в том, что у России не было никогда, нет и не будет никакого желания ни на кого нападать", - указал российский лидер.

Он отметил, что конфликт на Украине спровоцирован поведением Запада. А главная цель России - защитить свои интересы, подчеркнул Путин.

"Что касается "агрессивных планов России в отношении Европы" - хочу еще раз акцентировать внимание на том, что это полная чушь, не имеющая под собой совершенно никаких оснований", - добавил он.

