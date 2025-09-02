Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Политика
Трамп убежден, что Мексикой управляют наркокартели
2 сентября 2025 / 15:33
Трамп убежден, что Мексикой управляют наркокартели
© EPA-EFE/ JIM LO SCALZO/ТАСС

Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что управление Мексикой осуществляют наркокартели.

"Я очень люблю президента Мексики Клаудию Шейнбаум. На мой взгляд, она потрясающая женщина. Она на самом деле удивительная женщина в некоторых отношениях, очень элегантная и красивая. Но Мексикой управляют картели", - сказал американский лидер в интервью порталу The Daily Caller.

"Я предложил направить туда военных, но она не хочет, чтобы мы это делали. Потому что она очень боится", - отметил глава Белого дома.

Некоторое время назад газета The New York Times со ссылкой на источники информировала о том, что Трамп тайно подписал директиву Пентагону о начале применения военной силы в отношении латиноамериканских наркокартелей. Комментируя это сообщение, Шейнбаум подчеркнула, что мексиканские власти не допустят присутствия американских военных для проведения операций против наркокартелей на территории своей страны.

