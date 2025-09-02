Патрушев: Япония может получить собственный ядерный арсенал за несколько лет

Япония может получить собственный ядерный арсенал за несколько лет. Соответствующую точку зрения высказал помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью aif.ru, приуроченном ко Дню победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.

По его словам, "учитывая технический и промышленный потенциал Японии, эта страна способна создать собственный ядерный арсенал и средства его доставки за несколько лет".

Патрушев отметил, что японские СМИ уже открыто пишут о накопленном страной большом запасе плутония, пригодного для военных целей. "Мало кто сегодня вспоминает о том, что собственная ядерная программа была у Японии еще во время Второй мировой войны. Но разгром в 1945 году заморозил эту программу на многие годы", - указал он.

"Если говорить о средствах доставки ядерного оружия, то ракетный потенциал Японии очень серьезен. Достаточно вспомнить о ее достижениях в освоении космического пространства", - добавил глава Морколлегии.