Политика
Китай и Россия подписали свыше 20 документов о сотрудничестве
2 сентября 2025 / 15:59
Сергей Бобылев/POOL/ТАСС
Китай и Россия подписали более 20 документов о сотрудничестве в энергетике, сфере ИИ и других областях по итогам переговоров в Пекине председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина. Об этом информировало Центральное телевидение Китая.
Уточняется, что подписанные документы также касаются аэрокосмической промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, научных исследований, образования и СМИ.