2 сентября 2025 / 17:42
АТОР: введение Китаем безвиза позволит нарастить турпоток из России на 30-40% Путин: безопасность Украины не должна обеспечиваться за счет безопасности России
Путин требует справедливого баланса в сфере безопасности при урегулирования украинского кризиса
1 сентября 2025 / 20:20
1 сентября 2025 / 19:46
1 сентября 2025 / 19:40
Безопасность
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 295 военных
2 сентября 2025 / 16:15
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 295 военных
© Александр Река/ ТАСС

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 295 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Так, потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 175 человек, в результате действий группировок "Запад" - более 240, "Южная" - свыше 205, "Центр" - до 385, на направлении "Восток" - до 225 и "Днепр" - до 65 военнослужащих соответственно, уточнили в МО РФ.

