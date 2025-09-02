Путин: безопасность Украины не должна обеспечиваться за счет безопасности России

Москва не приемлет возможность членства Украины в НАТО, поскольку это идет вразрез с интересами безопасности РФ. На это обратил внимание президент России Владимир Путин во время переговоров с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

"Мы считаем это неприемлемым. Конечно, это решение самой Украины, как обеспечивать свою безопасность. Но эта безопасность, как это было отражено в фундаментальных документах, в том числе в области безопасности на европейском континенте, не может быть обеспечена за счет безопасности других стран, в частности за счет России", - подчеркнул он.

Путин также указал, что, в отличие от возможности присоединения Украины к ЕС, участие Киева в НАТО угрожало бы безопасности РФ, причем даже не в среднесрочной, а в долгосрочной перспективе.