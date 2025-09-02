АТОР: введение Китаем безвиза позволит нарастить турпоток из России на 30-40%

Введение безвизового режима для граждан РФ в Китае позволит нарастить турпоток в страну на 30-40%. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

"Эта мера повлияет более ощутимо, чем мы даже можем рассчитывать. Китай и без того находится в очень динамичном росте по притоку российских граждан с туристическими и деловыми целями. Это может привести к росту туристического потока на 30-40%", - отметил он.

По словам Мурадяна, визовый фактор во многом был сдерживающим для роста турпотока в КНР из РФ. "Теперь же можно говорить о том, что поездка туда становится такой же доступной, как в Турцию и на Ближний Восток", - указал он.

Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь информировал о том, что китайские власти с 15 сентября введут безвизовый режим в отношении россиян с обычным загранпаспортом сроком до 30 суток.