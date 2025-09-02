Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
2 сентября 2025 / 19:13
КОТИРОВКИ
USD
02/09
80.4261
EUR
02/09
94.3841
Новости часа
Сила Сибири-2» - очень выгодный для РФ проект. Мнение Политолог Журавлев: Запад способствует объединению других мировых полюсов
Москва
2 сентября 2025 / 19:13
Котировки
USD
02/09
80.4261
0.0000
EUR
02/09
94.3841
0.0000
Сила Сибири-2» - очень выгодный для РФ проект. Мнение
Сила Сибири-2» - очень выгодный для РФ проект. Мнение
2 сентября 2025 / 18:49
Политолог Журавлев: Запад способствует объединению других мировых полюсов
Политолог Журавлев: Запад способствует объединению других мировых полюсов
2 сентября 2025 / 18:44
Путин требует справедливого баланса в сфере безопасности при урегулирования украинского кризиса
Путин требует справедливого баланса в сфере безопасности при урегулирования украинского кризиса
1 сентября 2025 / 20:20
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Экономика / Русский мир / Политика и религия
Экономика
АТОР: введение Китаем безвиза позволит нарастить турпоток из России на 30-40%
2 сентября 2025 / 16:44
АТОР: введение Китаем безвиза позволит нарастить турпоток из России на 30-40%
© ТАСС/ Владимир Смирнов

Введение безвизового режима для граждан РФ в Китае позволит нарастить турпоток в страну на 30-40%. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

"Эта мера повлияет более ощутимо, чем мы даже можем рассчитывать. Китай и без того находится в очень динамичном росте по притоку российских граждан с туристическими и деловыми целями. Это может привести к росту туристического потока на 30-40%", - отметил он.

По словам Мурадяна, визовый фактор во многом был сдерживающим для роста турпотока в КНР из РФ. "Теперь же можно говорить о том, что поездка туда становится такой же доступной, как в Турцию и на Ближний Восток", - указал он.

Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь информировал о том, что китайские власти с 15 сентября введут безвизовый режим в отношении россиян с обычным загранпаспортом сроком до 30 суток.

Сила Сибири-2» - очень выгодный для РФ проект. Мнение
Сила Сибири-2» - очень выгодный для РФ проект. Мнение
Политолог Журавлев: Запад способствует объединению других мировых полюсов
Политолог Журавлев: Запад способствует объединению других мировых полюсов
Путин требует справедливого баланса в сфере безопасности при урегулирования украинского кризиса
Путин требует справедливого баланса в сфере безопасности при урегулирования украинского кризиса
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
16:59
Путин: сотрудничество России и Сербии является выгодным для обеих стран
16:44
АТОР: введение Китаем безвиза позволит нарастить турпоток из России на 30-40%
16:32
Путин: безопасность Украины не должна обеспечиваться за счет безопасности России
16:15
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 295 военных
15:59
Китай и Россия подписали свыше 20 документов о сотрудничестве
15:46
Патрушев: Япония может получить собственный ядерный арсенал за несколько лет
15:33
Трамп убежден, что Мексикой управляют наркокартели
15:14
Российские силы ПВО за сутки нейтрализовали 158 украинских дронов
14:59
Путин считает провокацией утверждения Европы о планах России на нее напасть
14:45
Литва начинает двухмесячные военные учения с участием 17 тыс. солдат
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения