Политика
Политика
Путин: сотрудничество России и Сербии является выгодным для обеих стран
2 сентября 2025 / 16:59
Путин: сотрудничество России и Сербии является выгодным для обеих стран
© Михаил Метцель/ ТАСС

Стратегическое партнерство России и Сербии приносит положительные результаты обеим странам. На этом акцентировал внимание президент РФ Владимир Путин при общении с сербским коллегой Александаром Вучичем в Пекине.

"Стратегическое партнерство России и Сербии, оно взаимовыгодное, приносит положительные результаты обеим странам", - отметил он.

Вместе с тем Путин выразил сожаление в связи с тем, что по итогам 2024 года был зафиксирован определенный спад по торговле между Россией и Сербией. "Но в нынешнем году мы видим позитивную динамику и задача состоит в том, чтобы ее закрепить", - указал он.

Глава российского государства также подчеркнул, что ведомства двух стран на постоянной основе взаимодействуют между собой достаточно интенсивно и с результатом.

"По-моему, на конец текущего года в Белграде намечено очередное заседание Комитета по торгово-экономическим связям. Безусловно, заинтересованы в продолжении нашей совместной работы по этим направлениям", - заключил он.

