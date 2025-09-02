Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
/ Дальнее зарубежье / Политика / Шанхайское сотрудничество / Многополярный мир
Политика
Политолог Журавлев: Запад способствует объединению других мировых полюсов
2 сентября 2025 / 18:44

Саммит ШОС показал сам факт существования, пусть небезусловной, но военно-политической организации, объединяющей основные страны современного мира, без участия Запада. И то, что без участия Запада – это самое главное. Выяснилось, что три из четырех мировых полюсов готовы вступить во взаимодействие в противостоянии экспансии Запада, как военно-политической, так и культурно-социальной.

Еще несколько лет назад такое объединение невозможно было себе представить. Запад сам объединил нас своей глупостью, непоследовательностью и жестокостью. Теперь он реагирует на происходящее крайне болезненно. Особенно жесткой реакции следует ожидать, конечно, от США.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" научный руководитель Института региональных, доцент Финансового университета при правительстве России, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев. 

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/72a5657b1dd2fd15484ea3ae51b42d27/

 

