Политолог Журавлев: Запад способствует объединению других мировых полюсов

Саммит ШОС показал сам факт существования, пусть небезусловной, но военно-политической организации, объединяющей основные страны современного мира, без участия Запада. И то, что без участия Запада – это самое главное. Выяснилось, что три из четырех мировых полюсов готовы вступить во взаимодействие в противостоянии экспансии Запада, как военно-политической, так и культурно-социальной.

Еще несколько лет назад такое объединение невозможно было себе представить. Запад сам объединил нас своей глупостью, непоследовательностью и жестокостью. Теперь он реагирует на происходящее крайне болезненно. Особенно жесткой реакции следует ожидать, конечно, от США.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" научный руководитель Института региональных, доцент Финансового университета при правительстве России, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.

