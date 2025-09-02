Сила Сибири-2» - очень выгодный для РФ проект. Мнение

Постройка нефтепровода «Сила Сибири-2», о которой договорились на саммите ШОС в Китае, очень важна для России. Это не только вопрос поставок и денег – это вопрос диверсификации и поставок в принципе. Важно, что, при появлении «Силы Сибири-2» Россия будет выбирать, кому поставлять нефть, а не покупатели сырья будут решать у кого покупать. Тот, кто выбирает имеет более удобную позицию: при желании, можно и цену поднять или опустить, если в моменте это выгодно.

Главное только не заиграться. Не стоит ставить все на одну лошадь. Китай наш союзник, Китай – великая держава и важнейший противовес экспансии США, но все-таки Китай, в первую очередь, союзник самому себе. Если Россия будет это учитывать, «Сила Сибири-2» станет очень выгодным проектом.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" научный руководитель Института региональных, доцент Финансового университета при правительстве России, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/d7fa021848b13af27c02493e4ebbe93e/