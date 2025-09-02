Воруют сообща: на поставках Украине греют руки и американцы

Марина Харькова журналист, Донецк

Очередные отчеты Пентагона подтвердили – на Украине пропадали американские миллиарды. Управление генерального инспектора Министерства обороны США, которое ведет внутренний аудит в военном ведомстве, на днях опубликовало новые данные с анализом программы Presidential Drawdown Авторity по передаче оружия Украине в период правления Байдена. Внутренний аудит проводился в соответствии с предыдущим обзором этой программы, тогда тоже «были выявлены ошибки в расчетах» на сумму 6,2 миллиарда долларов. Об этом пишет издание Defense Express. В новом отчете за август 2025 года основное внимание уделяется недостаточному контролю за расходами, непроверенным данным в отчетах и сомнительным тратам. Он основан на анализе 80 траншей помощи Украине на общую сумму 22,1 миллиарда долларов. Из них 32 транша на сумму 5,7 миллиарда долларов не имели подтверждающих документов или смет.



Вывод любопытен - один миллиард долларов был отнесен к «сомнительным расходам», а 0,9 миллиарда долларов были признаны неэффективными тратами. В отчёте также приводятся примеры, когда Пентагон завышал стоимость оружия, поставляемого Украине. То есть, кроме «сомнительных расходов» самой Украины, само американское ведомство и его чиновники тоже «погрели руки» на сделках. Министерство обороны установило завышение стоимости оборонных товаров и услуг, предоставляемых Украине, — констатирует новый отчет.



Выяснилось также, что и в американский Конгресс поступали недостоверные отчеты с завышенными обязательствами и платежами, а во многих случаях представители Пентагона даже не знали реальной стоимости передаваемого Украине оружия.



Фактически, четверть проверенной аудиторами военной помощи Украине не имела подтверждающей документации, часть из них была «сомнительными расходами» или не была использована эффективно. В целом аудит показывает, что более детальный анализ помощи на общую сумму 39,3 миллиарда долларов может выявить еще много интересных фактов, отмечается в публикации Defense Express.

С разоблачениями коррупции режима Зеленского неожиданно выступили и турки. В частности, недавно турецкая газета Aidinlik разоблачила одну из коррупционных схем. По данным издания, на два секретных счета в Объединенных Арабских Эмиратах ежемесячно перечислялись по $50 млн (около 4 миллиардов рублей) из Украины. Пока известно лишь о некоторой части украденного: турецкие журналисты сообщают о сумме в $2 млрд.

Турецкое издание не просто утверждает, что раскрыло «эмиратскую часть коррупционного скандала, потрясшего Украину», но и опубликовало номера счетов в ОАЭ, куда окружение Зеленского выводит деньги.

«Впервые в мировой прессе мы раскрываем счета в ОАЭ, на которые перечислялись киевские коррупционные средства», — заявляет издание, приводя номера счетов GFM Investment Group LLC и Gmyrin Family Holding Limited.

«С июля прошлого года Украину сотрясают обвинения в коррупции, которые ударили киевское правительство в самое сердце. Люди заполняли площади в Киеве и других городах в течение нескольких дней; Европейский союз, с другой стороны, тоже отреагировал жестко. Эти события серьезно угрожают правительству. Но реальная опасность для президента Владимира Зеленского заключается в том, что его ближайшее окружение будет названо в коррупционном досье», - сообщает Aidinlik.



Турецкие авторы заявили, что получили «потрясающую информацию от тех, кого тревожит колесо коррупции во главе с Зеленским на Украине». Оба счета, на которые выводятся коррупционные деньги, это счета двух компаний, связанных с Андреем Гмыриным, который является распорядителем средств, полученных коррупционным путем. Далее вывален весь компромат на этого Гмырина, который входит в ближайшее окружение Зеленского.

По данным Aydınlık, сейчас бывший чиновник Фонда госимущества Украины Андрей Гмырин находится под международным следствием за создание сложной сети компаний и незаконное приобретение предметов роскоши в разных странах. Пользуясь покровительством Зеленского, Гмырин назначал своих управленцев на руководящие должности в таких украинских стратегических государственных предприятиях, как, например, Одесский портовый комплекс и Объединенная горно-химическая компания. Обороты этих предприятий были многомиллионные и, попав под контроль, эти и ряд других ликвидных активов стали «золотой жилой» для Гмырина и компании. В итоге, государственное имущество было продано по заниженным ценам, а «свои люди» получали привилегированные контракты. В причастности к темным схемам подозреваются 12 человек, восемь из них разыскиваются за рубежом. А боссом этой управленческой мафии как раз и был Гмырин. По информации французского сайта Facta Media, Гмырин в Европе свил уютное гнездышко с недвижимостью и яхтами на миллионы евро.

Французская пресса сообщила, что в ноябре 2024 года Гмырин был обвинен в коррупции на сумму 23 миллиона евро и задержан в Ницце для допроса. Хотя встал вопрос о его экстрадиции, украинскому миллионеру удалось выкрутиться.

Журналисты выяснили, что родители Гмырина владеют компаниями, работающими в сфере недвижимости в Хорватии, и в их финансовых документах фигурируют миллионы евро. Кроме того, семья Гмырина с 2021 по 2023 год приобрела в Дубае недвижимость на сумму более 14 миллионов долларов. А шурин Гмырина - Владимир Колот - за один день купил в Дубае девять роскошных квартир.

При этом в официальной декларации о доходах госчиновник Гмырин и его близкие задекларировали сумму в 8,2 млн гривен (около 220 тыс. долларов). Эта цифра явно идет вразрез с миллионными покупками недвижимости и яхт в Дубае и Франции. Обо всем этом и узнали две украинские независимые от государства антикоррупционные структуры, созданные по инициативе Запада. Как только детективы из НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура) выявили персон из ближайшего окружения Зеленского, которые являются его «кошельками», так сразу Зеленский попытался ликвидировать обе организации и репрессировать изобличителей. Более того, Зеленский решил не только подчинить себе систему борьбы с коррупцией, созданную под надзором США и ЕС, но и поставить под угрозу вожделенную интеграцию в ЕС и НАТО, чьи требования как раз и содержат борьбу с коррупцией.

Сначала в конце июня НАБУ начало расследование в отношении таких политически значимых лиц, как бывший министр обороны Украины Рустем Умеров и бывший вице-премьер Алексей Чернышов. Оба деятеля являются не только важными союзниками, но и друзьями Зеленского. Если бы содержание этих дел было полностью обнародовано, киевская власть не смогла бы предотвратить цепную реакцию среди граждан. События на Майдане в 2014 году начались с восстания против коррупции, прежде чем вышли из-под контроля и привели к перевороту. Зеленский не забыл об этом и решил действовать на опережение - СБУ быстро и без судебного решения и по указанию главы Офиса президента Андрея Ермака провела рейды против НАБУ и САП. После чего в Киеве и других городах тысячи украинцев провели протестные акции против произвола Зеленского, ликвидировавшего органы по борьбе с коррупцией.

В конце июля в дело вмешалась Европа, которая пригрозила Киеву остановить финансовую помощь в случае лишения НАБУ и САП их полномочий. Под таким давлением Зеленский был вынужден сдать назад и оставить антикоррупционеров в покое. А те продолжили «копать» и вышли на очередного друга Зеленского – того самого Андрея Гмырина. Следователи выясняют, как похищенные средства были незаметно выведены за границу и как Гмырин смог покинуть Украину, несмотря на ордер на его арест. Но версия о «покровительстве высокопоставленных лиц» все объясняет.

Не успели стихнуть прошлые коррупционные скандалы, как полыхнули новые, а турецкие журналисты Aydınlık подлили масла в огонь, опубликовав счета и суммы, украденные лучшими друзьями Зеленского.

Тем временем Украина требует от Запада новых миллиардов. Украина нуждается в миллиардах долларов помощи на 2026 год. Министерство финансов предполагает, что дефицит государственного бюджета на 2026 год будет составлять 45 млрд долларов. На сегодня у правительства есть обязательства от внешних партнеров по покрытию только 35 млрд долларов. Об этом рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко.



«Есть потребность во внешнем финансировании на 2026 год. На сегодняшний момент, она составляет 45 миллиардов долларов (она включает также расходы по погашению долгов). Если взять в целом дефицит (без расходов на погашение предыдущих долгов), дефицит планируется на уровне 42 миллиарда долларов, как и во время каждого года конфликта», — сообщил он. «Нам нужно мобилизовать усилия, в том числе, переговорные, чтобы закрыть 2026 год», — сказал министр финансов.



Сергей Марченко добавил, что Минфин обсуждает с партнерами двухлетний горизонт планирования объемов внешней помощи, чтобы планировать покрытие расходов на 2026-2027 годы. Также он рассказал, что в правительстве готовят проект госбюджета с учетом продолжения войны и в 2026 году.



Нацбанк прогнозирует, что в 2026 году Украина получит около 35 млрд долларов, а в 2027 году — 30 млрд долларов внешней поддержки. Треть этих средств анонсирована партнерами, по остальным ведутся переговоры.

Однако радужные прогнозы плохо коррелируются с реальностью: на днях киевский режим объявил о лишении ряда украинских школ государственного финансирования. Денег из казны лишатся школы, где учатся меньше 45 человек, так как «в них чересчур высокая стоимость обучения одного ребенка». Вот так легко и просто киевский режим избавляется от всего, на чем нельзя украсть..