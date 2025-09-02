Переговоры по Украине: чем обусловлен разнобой в западных комментариях?

Станислав Смагин, ветеран СВО, корреспондент газеты «Военный вестник Юга России»

Информационный фон вокруг потенциального урегулирования российско-украинского конфликта и участия в этом процессе Европы и США полон событий, слухов и новостей, появляющихся ежедневно и едва ли не ежечасно. Однако сегодня хотелось бы поговорить не о конкретных событиях – точнее, рассмотреть их через призму общих подходов, тактики и отношения к процессу со стороны его участников.

Разные группы влияния, задействованные в переговорах лица, СМИ и их источники постоянно обнародуют огромное количество слухов, инсайдов и обещаний, либо сразу противоречащих друг другу, либо друг друга опровергающих в течение дня-двух. Разумеется, для сложнейшей многоуровневой и многосоставной эпопеи, где ключевые баталии происходят за кулисами и где картина регулярно меняется, это нормальное явление. Однако уровень, интенсивность и порой абсурдность несостыковок периодически заставляют охарактеризовать все это как хаос и одновременно задуматься – не управляемый ли он часом?

Памятна история с визитом спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в Москву за неделю до саммита Путин-Трамп в Анкоридже. По его итогам западные СМИ начали публиковать почти сенсационные заявления дипломата о готовности России к существенным уступкам, в частности, к выводу войск из Запорожской и Херсонской областей. Однако вскоре в этих же СМИ появились противоположные материалы – что Россия не отказывается от программы от июня-2024 (полная конституционная территория ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины + денацификация с демилитаризацией).

Правда, представитель Белого дома Анна Келли сообщила, что сведения о путанице неверны, и Уиткофф с Трампом работают над достижением мира на Украине «с полным и четким пониманием» ситуации. Однако критика спецпредставителя продолжается. На дня Reuters опубликовал заметку, согласно которой «путаница в показаниях» Уиткоффа в первую очередь обусловлена тем, что он приехал в Москву без стенографиста: «Уиткофф, магнат в сфере недвижимости, не имеющий дипломатического опыта, нарушил стандартный протокол, придя на встречу без стенографиста из Госдепартамента, и, таким образом, остался без записей точных предложений президента Владимира Путина».

Следующая противоречивая ситуация – возможная встреча Владимира Путина с главарем украинской хунты Зеленским. Сразу после Анкориджа Трамп обещал провести такого рода мероприятие с его собственным участием в ближайшее время. Его слова подхватили западные издания и лидеры, начали называться возможные места проведения – Венгрия, Швейцария.

При этом сразу было понятно, что эта встреча достаточно проблематична не только по моральным соображениям (Зеленский – военный преступник №1), но и по юридическим (он вдобавок уже полтора года нелегитимен как президент). Поэтому российская сторона сразу дала понять – повышение уровня коммуникации возможно (но, опять-таки, необязательно до самого высшего уровня), при этом речь идет не о переговорах как таковых, а, скорее, о финальной точке их течения. «Мы готовы к любым форматам, но, когда речь идет о встречах на высшем уровне, необходимо самым тщательным образом их подготовить на всех предшествующих ступенях, чтобы саммиты не оборачивались ухудшением ситуации, а действительно ставили бы точку в тех переговорах, которые мы готовы продолжать», - сказал, в частности, глава российского МИД Сергей Лавров.

На Западе наступило осознание сложности в организации такой площадки. Так, об отсутствие в ближайшее время перспектив встречи Путина и Зеленского заявил германский канцлер Мерц. «Я напомню вам позицию президента Путина. Он не исключает возможности проведения такой встречи, но считает, что любая встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена, чтобы на ней можно было финализировать наработки, которые должны быть предварительно осуществлены на экспертном уровне. Пока нельзя сказать, что экспертная работа бурлит. К сожалению, нет. Мы сохраняем готовность к таким переговорам. Все наши позиции доведены», - прокомментировал слова канцлера кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков, повторив, в принципе, более ранние слова Лаврова.

Скепсис уже выражает и сам Трамп. В интервью американскому порталу The Daily Caller он признался:

Отметим и другие зигзаги. Например, Трамп неделю назад не стал слишком сильно осуждать российские удары по объектам в Киеве, дав понять, что это лишь часть суровых реалий войны и что Россия отвечает на украинские удары по нефтепроводу «Дружба». Кроме того, он едва ли не впервые пообещал в случае отсутствия переговорного прогресса ввести «очень дорогостоящие» санкции против не только России, но и киевского режима.

Между тем, сегодня министр финансов США Скотт Бессент резко отозвался о действиях России и пообещал усилить санкции, но лишь против России: «Я думаю, что все варианты [санкций] рассматриваются. Президент Путин со времени исторической встречи в Анкоридже, со времени телефонного звонка, когда европейские лидеры и президент Зеленский были в Белом доме на следующей неделе, поступал противоположным образом тому, что дал понять, что намерен делать. На самом деле он [Владимир Путин], в отвратительной, отвратительной манере, усилил кампанию бомбардировок». Кроме того, постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире Fox News признал, что Вашингтон продолжает поставлять Зеленскому и Ко дальнобойное оружие для ударов по России: «Мы предоставляем возможности для нанесения более глубоких ударов, и высока вероятность, что украинцы будут их использовать».

У всего этого несколько объяснений, которые, в отличие от заявлений и шагов Вашингтона, прямо друг не противоречат. Во-первых, в американской элите и государственных структурах, как и в евроатлантическом сообщества в целом, продолжается борьба между глобалистами и условными реалистами, сторонниками изначальной предвыборной программы Трампа о приоритете сугубо американских национальных интересов – разумеется, так, как их понимают сами Трамп и Ко, а они понимают вполне империалистически и глобально. И в борьбе за собственный курс «мини-глобалисты» Трампа не так часто навязывают ультраглобалистам приоритет этого курса – уже даже малопонятно, точно ли они считают его своим.

Во-вторых, метания и перепады в настроениях американского президента отчасти обусловлены особенностями его эмоциональной натуры.

В-третьих, политические и психологические причины накладываются на любовь Трампа как бизнесмена к разного рода уловкам и «расторговкам», и в его команде изначально определились амплуа «добрых и злых следователей»: например, Уиткофф внешне более лоялен к России, а Кит Келлог – к Украине. И, наконец, весь этот управляемый хаос и «сумбур вместо музыки» заставляет Россию постоянно реагировать на чужие разномастные инсайды и заявления либо отмалчиваться, оставляя все информационное пространство на откуп этим заявлениям.

А что дальше? Зеленский, а затем Макрон заявили об истечении срока, предоставленного Трампом Путину для прорыва в урегулировании и проведения российско-украинской встречи на высшем уровне, поэтому «настало время принимать меры». Ну-ну…