Россия и Китай договорились по трубопроводу «Сила Сибири 2»

Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности

В Пекине на встрече лидеров России, Китая и Монголии подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири 2» («СС2») в Китай и транзитного газопровода через Монголию «Союз-Восток».

Глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил журналистам: «На основании публичного заявления, которое было сделано лидерами трех стран — России, Китая и Монголии, 2 сентября подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири 2» и транзитного газопровода через территорию Монголии «Союз — Восток»».

Проект предусматривает ежегодные поставки 50 млрд кубометров газа из России в Китай через Монголию. Срок действия соглашения составляет 30 лет. Протяженность трубопровода — около 7000 километров, из них почти 3000 километров будет проходить по российской территории.

Кроме того, в рамках визита были подписаны коммерческие соглашения между «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (КННК/CNPC). Согласно договоренностям, объем поставок газа по «Силе Сибири» («СС») будет увеличен с 38 до 44 млрд кубометров в год. Также планируется повысить объемы поставок природного газа в рамках проекта «Дальневосточный маршрут» — с 10 до 12 млрд кубометров в год.

Алексей Миллер подчеркнул, что «Газпром» и CNPC подписали новый меморандум о стратегическом сотрудничестве, который отражает следующий этап работы партнеров по новым проектам: «В ближайшее время сторонам предстоит окончательно утвердить ряд параметров проекта и уточнить объемы финансирования. Вопросы, которые касаются коммерческих условий поставок, — все эти вопросы будут решаться в текущий период времени. Мы коммерческие вопросы отдельно доложим».

Отвечая на вопрос о валютных расчетах, глава «Газпрома» заявил: «Могу сказать, в каких валютах оплата производится в текущий период времени — 50% в рублях и 50% в юанях».

Поставки российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» стартовали в декабре 2019 года в рамках долгосрочного контракта «Газпрома с CNPC. С 2020 года объемы поставок превышают контрактные обязательства. В 2024 году по газопроводу было экспортировано более 31 млрд кубометров газа. За первые восемь месяцев текущего года «Газпром» увеличил поставки газа в Китай на 28%. Поставки по «СС» в этом году выйдут на плановый годовой уровень — 38 млрд кубометров.

Меморандум о «СС2» снимает вопрос о выборе маршрута прокладки магистрали. Она пройдет через Монголию. Хотя сторонами рассматривался и маршрут через территорию Казахстана. Еще весной, перед визитом китайского лидера Си Цзиньпина в Москву 9 мая, тему о географии проекта «СС2» затронул в своем интервью Чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Чжан Ханьхуэй, заметив, что маршрут поставок российского газа в Китай через территорию Казахстана может оказаться слишком дорогим. И нужно сосредоточиться на проектируемом газопроводе, который должен будет пройти по территории Западной и Восточной Сибири через Монголию в Китай.

В июне издание The Wall Street Journal (WSJ) писало, что Пекин начал проявлять заинтересованность в «СС2» из-за роста нестабильности на Ближнем Востоке. Возможный серьезный конфликт в регионе ставит под угрозу исполнение крупных контрактов на поставку сжиженного природного газа (СПГ), заключенных ранее китайскими концернами.

После ввода в эксплуатация и вывода на «номинал» всех проектов («СС», «СС2» и «Дальневосточного маршрута») годовой объем поставок трубопроводного газа из России в Китай заметно превысит целевой «реперный» рубеж — 100 млрд кубометров.

Правда пока не обозначены предполагаемые сроки начала строительства и старта поставок, график вывода системы на проектную мощность и цена. Хотя по поводу последней Алексей Миллер четко пояснил, что Китай сможет покупать газ дешевле, чем Европа. Которая, кстати, упорно продолжает пропаганду курса на полный отказ от российских энергоносителей. Но на деле — все иначе: экспорт газа из России по «Турецкому потоку» в Европу в январе-августе 2025 года вырос почти на 7% в годовом выражении. Это следует из подсчетов «РИА Новости» на основе актуальных данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).