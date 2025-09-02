Сбежавшие из СИЗО в Екатеринбурге арестанты объявлены в федеральный розыск

Арестанты, сбежавшие из СИЗО в Екатеринбурге 1 сентября, объявлены в федеральный розыск. Соответствующая информация приводится в базе данных МВД России.

"Черепанов Александр Васильевич, дата рождения - 25.03.2001, разыскивается по статье УК. Корюков Иван Андреевич, дата рождения - 14.10.2000, разыскивается по статье УК", - следует из базы.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на оперативные службы, молодые люди осуждены по ч. 3 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и п. "а" ч. 2 ст. 205 (теракт) УК РФ.