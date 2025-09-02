Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
2 сентября 2025 / 20:36
"Сила Сибири-2» - выгоды для РФ. Мнение
2 сентября 2025 / 18:49
Политолог Журавлев: Запад способствует объединению других мировых полюсов
Политолог Журавлев: Запад способствует объединению других мировых полюсов
2 сентября 2025 / 18:44
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Политика / Многополярный мир
Политика
Китай готов вместе с Россией формировать более справедливый миропорядок
Предложение КНР не рассчитано на конфронтацию с Западом, полагает политолог Алексей Зудин
2 сентября 2025 / 19:58
Китай готов вместе с Россией формировать более справедливый миропорядок

Президент России Владимир Путин высоко оценил выдвинутую председателем КНР Си Цзиньпином инициативу по созданию более эффективной системы глобального управления.

Речь об этом зашла на встрече с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. "Хорошая инициатива", - отметил Путин после того, как Лукашенко упомянул ее.

Ранее российский президент указал, что Россия заинтересована в том, чтобы приступить к конкретному обсуждению китайских предложений.

Пекин готов вместе с Москвой продвигать формирование более справедливого мирового порядка. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с российским президентом Владимиром Путиным. "Мы готовы с вами вместе поддерживать друг друга в национальном развитии и процветании, непоколебимо защищать международную справедливость и равенство, продвигать формирование более справедливой, рациональной системы глобального управления", - заявил председатель КНР. По его словам, в последние годы Россия и Китай под руководством лидеров двух стран решительно добиваются плодотворных результатов в многостороннем сотрудничестве.

Генсек ООН также поддержал новую китайскую инициативу.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) играет особую роль в создании многополярного и устойчивого мирового порядка. Такое мнение высказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе выступления на саммите ШОС.

"Шанхайская организация сотрудничества занимает уникальное место в формировании более мирного, многостороннего и устойчивого будущего", - сказал он. Слова Гутерриша привела его пресс-служба.

Генсек ООН добавил, что мир стремительно движется к многополярному устройству, чему во многом способствуют развивающиеся экономики, преобразующие международную торговлю и систему дипломатических отношений. По словам Гутерриша, происходящие изменения требуют обновления международных институтов, прежде всего финансовых, чтобы они справедливо учитывали интересы развивающихся стран. "Мы более не в 1945 году - наши институты должны отражать сегодняшние реалии", - подчеркнул он.

В этой связи генсек ООН поддержал инициативу глобального управления, выдвинутую председателем КНР Си Цзиньпином. "Я приветствую инициативу глобального управления <...> и тот факт, что она основана на принципах многосторонности и подчеркивает важность защиты международной системы во главе с ООН и международного порядка, основанного на международном праве", - подытожил он.

Саммит ШОС проходил в Тяньцзине 31 августа - 1 сентября. В нем приняли участие руководители более чем 20 государств, в том числе президент РФ Владимир Путин, и представители 10 международных организаций. По итогам саммита подписано 15 новых документов о сотрудничестве.

На расширенном заседании ШОС+ Си Цзиньпин выдвинул инициативу глобального управления, которая состоит из пяти пунктов и подчеркивает необходимость соблюдения норм международного права, отстаивания принципа многосторонности, отказа от двойных стандартов и обеспечения равного участия в глобальном управлении всех стран вне зависимости от размера и мощи.

Старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин отмечает, что «вне зависимости от того, при помощи каких аргументов эта идея обосновывалась, конечно она несет элементы конфронтации с Западом. Другое дело, что сознательно и специально она не направлена против Запада. Можно быть уверенным, что идея Си Цзиньпина на деле предусматривает определенное место для Запада, и место это не столько почетное, но адекватное его роли в мире».  

Касаясь позиции России в отношении предложения КНР, эксперт отметил, что «президент России Владимир Путин обладает очень многими полезными политическими качествами. Это стратегический ум, умение рассчитывать действия на благо своей страны и многие другие. Поэтому я думаю, что, как и прежде, эти качества будут руководить действиями российского президента и в его отношении к предложенной Си Цзиньпином новой системе глобального управления».        

