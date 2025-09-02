Трамп полагает, что продолжение войны в Газе будет вредить Израилю

Президент США Дональд Трамп полагает, что продолжение боевых действий в секторе Газа наносит ущерб Израилю и его интересам, прежде всего, в части отношений с другими странами.

"Им придется покончить с этой войной, которая вредит Израилю, в этом нет сомнений. Возможно, они и выигрывают войну, но они не выигрывают в мире общественного мнения, это вредит им", - сказал политик в интервью порталу The Daily Caller.

По словам американского лидера, за последнее время действия Израиля на Ближнем Востоке также ослабили влияние лоббистов страны в Конгрессе. Он считает, что 15-20 лет назад у Израиля были самые мощные лоббистские ресурсы в Конгрессе, но сегодня их влияние ослабевает. "У них был полный контроль над Конгрессом, а теперь у них его нет, знаете, для меня это удивительно", - сказал президент США.

Он отметил, что, на его взгляд, никто до него не делал для еврейского государства столько, сколько уже сделали он и его администрация. Трамп также обратил внимание, что за почти два года общественность на Западе стала забывать об ужасах атак радикального движения ХАМАС на мирных израильтян 7 октября 2023 года, за которыми последовали боевые действия в Газе.