Рютте: страны НАТО закупили у США для Украины оружия на $2 млрд

© Dursun Aydemir/ Anadolu via Reuters Connect/ТАСС
С начала августа страны НАТО закупили у США для Украины оружия на $2 млн. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе пресс-конференции в Люксембурге.
"Страны НАТО уже закупили у США оружия для Украины на $2 млрд. Там есть и летальное, и нелетальное оружие", - отметил он.
Речь идет о схеме, запущенной в начале прошлого месяца, в соответствии с которой США поставляют свое оружие Киеву, которое оплачивают страны Европы.