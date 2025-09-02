Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Рютте: страны НАТО закупили у США для Украины оружия на $2 млрд
2 сентября 2025 / 17:43
Рютте: страны НАТО закупили у США для Украины оружия на $2 млрд
© Dursun Aydemir/ Anadolu via Reuters Connect/ТАСС

С начала августа страны НАТО закупили у США для Украины оружия на $2 млн. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе пресс-конференции в Люксембурге.

"Страны НАТО уже закупили у США оружия для Украины на $2 млрд. Там есть и летальное, и нелетальное оружие", - отметил он.

Речь идет о схеме, запущенной в начале прошлого месяца, в соответствии с которой США поставляют свое оружие Киеву, которое оплачивают страны Европы.

