Мишустин заявил о работе властей над повышением доступности жилья

Российские власти работают над тем, чтобы жилье в стране было качественным и доступным. С таким заявлением выступил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе профильной стратегической сессии.

"Президент обращал внимание, что среди базовых вещей, на которых строится жизнь практически каждого человека, каждой семьи, - жилье. Правительство ведет системную работу, нацеленную на повышение его качества и доступности для всех наших граждан", - отметил он.