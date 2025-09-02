Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Контракт по «Силе Сибири – 2» обязательно будет подписан. Президенты Узбекистана и России обсудили проекты в приоритетных отраслях экономики
2 сентября 2025 / 20:36
/ Дальнее зарубежье / Экономика / Энергетический диалог / Евразийское сотрудничество
Экономика
Контракт по «Силе Сибири – 2» обязательно будет подписан.
2 сентября 2025 / 20:36
Контракт по «Силе Сибири – 2» обязательно будет подписан.

В Пекине 2 сентября подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода "Сила Сибири - 2" и транзитного газопровода через территорию Монголии "Союз Восток", заявил журналистам в Пекине глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Он отметил, что это станет самым крупным и капиталоемким проектом в газовой отрасли в мире. По словам Миллера, сейчас будут обсуждаться и уточнять вопросы, связанные с финансированием строительства газопровода, а также коммерческие условия поставок. Договоренность по "Силе Сибири - 2" рассчитана на 30 лет, цена поставок будет ниже, чем для Европы.

Проект магистрального трубопровода "Сила Сибири - 2" должен связать газовые месторождения Сибири с Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая через территорию Монголии. Его проектная мощность составляет до 50 млрд куб. м газа в год. В январе 2022 года проект прошел стадию технико-экономического обоснования. Госэкспертиза Монголии одобрила его в марте 2025 года.

Директор Института национальной энергетики, Главный редактор журнала "Газпром" Сергей Правосудов отмечает, что «подписание меморандума о газопроводе «Сила Сибири-2» не повлечет его немедленную реализацию.  Да, все понимают, что рано или поздно он будет реализован, но меморандум - это не окончательный контракт. Там была более важная новость о том, что увеличится мощность поставок по «Силе Сибири-1»  на 6 млрд. кубометров, и по дальневосточному маршруту на 2 млрд. кубометров. Вот тут точно подписаны некие соглашения».

Эксперт подчеркнул, что «Западу никогда не нравилось укрепление отношений России и Китая. Он хотел бы, чтобы у нас были плохие отношения, тогда Запад с радостью этим пользовался.  Но пока получается так, как получается, и уже последовали заявления, что все это ужасно и плохо, но у России нет других вариантов. Конечно, этот проект выгоден России. Мы исходим из того, что у России огромные запасы газа. Для внутреннего рынка столько не нужно, соответственно нужно искать внешние рынки.  А Китай с его быстро растущим потреблением газа будет и дальше его наращивать, а также уделять большее внимание именно поставкам из России, чем сжиженного газа из США. Собственно, об этом как раз конкретно и договорились. И по «Силе Сибири-2», я уверен, тоже договорятся».        

  

