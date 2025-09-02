Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Контракт по «Силе Сибири – 2» обязательно будет подписан. Президенты Узбекистана и России обсудили проекты в приоритетных отраслях экономики
Контракт по «Силе Сибири – 2» обязательно будет подписан.
2 сентября 2025 / 20:36
Общество
Подозреваемый в убийстве Парубия признал вину
2 сентября 2025 / 18:16
Подозреваемый в убийстве Парубия признал вину
© Национальная полиция Украины/ТАСС

Подозреваемый в убийстве бывшего спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия при общении с журналистами признал, что действительно виновен в этом преступлении.

"Да, я признаю, я его убил. Хочу просить, чтобы быстрее вынесли приговор, чтобы меня обменяли на военнопленного", - отметил он, отвечая на вопросы перед заседанием суда во Львове. Видео отрывков разговора распространило издание "Общественное. Новости".

Парубий был застрелен в минувшую субботу во Львове. Правоохранителям не сразу удалось выследить убийцу, который тщательно спланировал пути отхода и скрылся. В ночь на 1 сентября подозреваемый был задержан.

Парубий с февраля по август 2014 года был секретарем Совбеза, с апреля 2016 по август 2019 года - спикером Рады. Активно участвовал в государственном перевороте на Украине в 2014 году. 1 ноября 2018 года был включен в санкционный список РФ.

