2 сентября 2025 / 22:18
2 сентября 2025 / 20:36
Политика
Эрдоган: Москва и Киев пока не готовы к продолжению переговоров
2 сентября 2025 / 18:27
Эрдоган: Москва и Киев пока не готовы к продолжению переговоров
© Владимир Смирнов/ ТАСС

Россия и Украина еще не готовы к продолжению переговоров в стамбульском формате. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган при общении с журналистами по возвращении из Китая.

По утверждению турецкого лидера, на встрече с Путиным он отметил, что, "возможно, Турция выступит с инициативой продолжения стамбульских переговоров". "Путин к этому отнесся с позиции "почему бы и нет?". Однако пока что стороны не готовы к этому", - сказал Эрдоган.

Он также сообщил, что на встрече с президентом РФ в Китае они обсудили украинский конфликт, оценив результаты саммита Россия-США на Аляске. "Его встреча с президентом США Дональдом Трампом на Аляске была очень важной", - подчеркнул президент.

