Контракт по «Силе Сибири – 2» обязательно будет подписан.
2 сентября 2025 / 20:36
"Сила Сибири-2» - выгоды для РФ. Мнение
2 сентября 2025 / 18:49
Политолог Журавлев: Запад способствует объединению других мировых полюсов
2 сентября 2025 / 18:44
Политика
Эрдоган: Москва и Киев пока не готовы к продолжению переговоров
2 сентября 2025 / 18:27
© Владимир Смирнов/ ТАСС
Россия и Украина еще не готовы к продолжению переговоров в стамбульском формате. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган при общении с журналистами по возвращении из Китая.
По утверждению турецкого лидера, на встрече с Путиным он отметил, что, "возможно, Турция выступит с инициативой продолжения стамбульских переговоров". "Путин к этому отнесся с позиции "почему бы и нет?". Однако пока что стороны не готовы к этому", - сказал Эрдоган.
Он также сообщил, что на встрече с президентом РФ в Китае они обсудили украинский конфликт, оценив результаты саммита Россия-США на Аляске. "Его встреча с президентом США Дональдом Трампом на Аляске была очень важной", - подчеркнул президент.