Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
2 сентября 2025 / 22:18
КОТИРОВКИ
USD
02/09
80.4261
EUR
02/09
94.3841
Новости часа
Контракт по «Силе Сибири – 2» обязательно будет подписан. Президенты Узбекистана и России обсудили проекты в приоритетных отраслях экономики
Москва
2 сентября 2025 / 22:18
Котировки
USD
02/09
80.4261
0.0000
EUR
02/09
94.3841
0.0000
Контракт по «Силе Сибири – 2» обязательно будет подписан.
Контракт по «Силе Сибири – 2» обязательно будет подписан.
2 сентября 2025 / 20:36
"Сила Сибири-2» - выгоды для РФ. Мнение
2 сентября 2025 / 18:49
Политолог Журавлев: Запад способствует объединению других мировых полюсов
Политолог Журавлев: Запад способствует объединению других мировых полюсов
2 сентября 2025 / 18:44
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Культурная среда / Политика и религия
Политика
Yonhap: дочь Ким Чен Ына впервые прибыла с ним в Китай
2 сентября 2025 / 18:46
Yonhap: дочь Ким Чен Ына впервые прибыла с ним в Китай
© ЦТАК/ТАСС

Дочь лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Чжу Э сопровождает отца в его поездке в Китай. Соответствующую фотографию распространило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает южнокорейское агентство Yonhap.

На кадре представители китайских властей встречают прибывших на поезде. Yonhap обращает внимание, что дочь лидера КНДР впервые сопровождает его в поездке в Китай.

Ранее ЦТАК информировало о том, что Ким Чен Ын на своем поезде прибыл в Пекин около 16:00 по местному времени (11:00 мск).

Контракт по «Силе Сибири – 2» обязательно будет подписан.
Контракт по «Силе Сибири – 2» обязательно будет подписан.
"Сила Сибири-2» - выгоды для РФ. Мнение
Политолог Журавлев: Запад способствует объединению других мировых полюсов
Политолог Журавлев: Запад способствует объединению других мировых полюсов
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
20:16
Президенты Узбекистана и России обсудили проекты в приоритетных отраслях экономики
19:59
Польша попросила США направить ей приглашение в G20
19:44
На концерт Шуфутинского 3 сентября выкупили все билеты
19:33
Путин высоко оценил инициативу Си Цзиньпина по глобальному управлению
19:14
Медведев назвал заявление Стубба о "победе над СССР" подсказкой Зеленскому
18:58
Участник "Интервидения" из США выступит с композицией "We are champions"
18:46
Yonhap: дочь Ким Чен Ына впервые прибыла с ним в Китай
18:27
Эрдоган: Москва и Киев пока не готовы к продолжению переговоров
18:16
Подозреваемый в убийстве Парубия признал вину
17:59
Мишустин заявил о работе властей над повышением доступности жилья
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения