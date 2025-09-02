Yonhap: дочь Ким Чен Ына впервые прибыла с ним в Китай

Дочь лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Чжу Э сопровождает отца в его поездке в Китай. Соответствующую фотографию распространило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает южнокорейское агентство Yonhap.

На кадре представители китайских властей встречают прибывших на поезде. Yonhap обращает внимание, что дочь лидера КНДР впервые сопровождает его в поездке в Китай.

Ранее ЦТАК информировало о том, что Ким Чен Ын на своем поезде прибыл в Пекин около 16:00 по местному времени (11:00 мск).