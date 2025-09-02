Американский исполнитель Брэндон Ховард выступит на международном музыкальном конкурсе "Интервидение" с песней We are champions. Об этом со ссылкой на пресс-службу конкурса сообщает ТАСС.

"Американский певец, продюсер и наследник великой музыкальной династии Брэндон Ховард будет покорять "Интервидение" композицией We are champions", - сказано в сообщении. Отмечается, что музыкант является автором музыки и соавтором текста песни.

Как заявил сам артист, слова которого приводят в пресс-службе, композиция символизирует начало новой главы в его творчестве. "Это зажигательный гимн, созданный для стадионов, фестивалей и всемирного единения", - указал он.

Ховард также заявил, что фраза "мы чемпионы" является мантрой, "заряжающей силой и уверенностью".

Брэндон Ховард - американский певец, выпустивший множество синглов, которые вошли в топ авторитетных чартов, в том числе в культовый Billboard 200. В 2010 году, сотрудничая с другими артистами, он выпустил гимн к ЧМ по футболу в ЮАР Ke Nako.