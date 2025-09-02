Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
2 сентября 2025 / 22:18
КОТИРОВКИ
USD
02/09
80.4261
EUR
02/09
94.3841
Новости часа
Контракт по «Силе Сибири – 2» обязательно будет подписан. Президенты Узбекистана и России обсудили проекты в приоритетных отраслях экономики
Москва
2 сентября 2025 / 22:18
Котировки
USD
02/09
80.4261
0.0000
EUR
02/09
94.3841
0.0000
Контракт по «Силе Сибири – 2» обязательно будет подписан.
Контракт по «Силе Сибири – 2» обязательно будет подписан.
2 сентября 2025 / 20:36
"Сила Сибири-2» - выгоды для РФ. Мнение
2 сентября 2025 / 18:49
Политолог Журавлев: Запад способствует объединению других мировых полюсов
Политолог Журавлев: Запад способствует объединению других мировых полюсов
2 сентября 2025 / 18:44
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Общество / Культурная среда / Многополярный мир
Общество
Участник "Интервидения" из США выступит с композицией "We are champions"
2 сентября 2025 / 18:58
Участник "Интервидения" из США выступит с композицией "We are champions"
© Виктор Клюшкин/ ТАСС

Американский исполнитель Брэндон Ховард выступит на международном музыкальном конкурсе "Интервидение" с песней We are champions. Об этом со ссылкой на пресс-службу конкурса сообщает ТАСС.

"Американский певец, продюсер и наследник великой музыкальной династии Брэндон Ховард будет покорять "Интервидение" композицией We are champions", - сказано в сообщении. Отмечается, что музыкант является автором музыки и соавтором текста песни.

Как заявил сам артист, слова которого приводят в пресс-службе, композиция символизирует начало новой главы в его творчестве. "Это зажигательный гимн, созданный для стадионов, фестивалей и всемирного единения", - указал он.

Ховард также заявил, что фраза "мы чемпионы" является мантрой, "заряжающей силой и уверенностью".

Брэндон Ховард - американский певец, выпустивший множество синглов, которые вошли в топ авторитетных чартов, в том числе в культовый Billboard 200. В 2010 году, сотрудничая с другими артистами, он выпустил гимн к ЧМ по футболу в ЮАР Ke Nako.

Контракт по «Силе Сибири – 2» обязательно будет подписан.
Контракт по «Силе Сибири – 2» обязательно будет подписан.
"Сила Сибири-2» - выгоды для РФ. Мнение
Политолог Журавлев: Запад способствует объединению других мировых полюсов
Политолог Журавлев: Запад способствует объединению других мировых полюсов
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
20:16
Президенты Узбекистана и России обсудили проекты в приоритетных отраслях экономики
19:59
Польша попросила США направить ей приглашение в G20
19:44
На концерт Шуфутинского 3 сентября выкупили все билеты
19:33
Путин высоко оценил инициативу Си Цзиньпина по глобальному управлению
19:14
Медведев назвал заявление Стубба о "победе над СССР" подсказкой Зеленскому
18:58
Участник "Интервидения" из США выступит с композицией "We are champions"
18:46
Yonhap: дочь Ким Чен Ына впервые прибыла с ним в Китай
18:27
Эрдоган: Москва и Киев пока не готовы к продолжению переговоров
18:16
Подозреваемый в убийстве Парубия признал вину
17:59
Мишустин заявил о работе властей над повышением доступности жилья
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения