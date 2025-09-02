Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на заявление президента Финляндии Александра Стубба о победе в войне с СССР, опубликовав карту с территориальными потерями этой страны.

"Финляндия победила в войне с Советским Союзом, заявил Стубб. Что ж, эти победы хорошо видны на карте утраченных Финляндией территорий. Видимо, это подсказка киевскому наркоману, как объяснить его грядущую "победу", - указал российский политик на английском языке в соцсети X.

Некоторое время назад Стубб, комментируя договор с СССР, подписанный в 1944 году, в интервью изданию Economist выступил с утверждением о том, что Финляндия "победила" в 1944 году в войне с Советским Союзом, так как сохранила независимость.