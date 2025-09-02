Путин высоко оценил инициативу Си Цзиньпина по глобальному управлению

Президент России Владимир Путин высоко оценил выдвинутую председателем КНР Си Цзиньпином инициативу по созданию более эффективной системы глобального управления. Речь об этом зашла на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Хорошая инициатива", - отметил российский лидер после того, как Лукашенко упомянул ее.

Ранее в ходе расширенного заседания ШОС+ Си Цзиньпин выдвинул инициативу глобального управления, которая включает пять пунктов и отражает необходимость соблюдения норм международного права, отстаивания принципа многосторонности, отказа от двойных стандартов и обеспечения равного участия в глобальном управлении всех стран вне зависимости от размера и мощи.