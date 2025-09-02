Контракт по «Силе Сибири – 2» обязательно будет подписан.
Путин высоко оценил инициативу Си Цзиньпина по глобальному управлению
2 сентября 2025 / 19:33
© Артем Геодакян/ ТАСС
Президент России Владимир Путин высоко оценил выдвинутую председателем КНР Си Цзиньпином инициативу по созданию более эффективной системы глобального управления. Речь об этом зашла на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
"Хорошая инициатива", - отметил российский лидер после того, как Лукашенко упомянул ее.
Ранее в ходе расширенного заседания ШОС+ Си Цзиньпин выдвинул инициативу глобального управления, которая включает пять пунктов и отражает необходимость соблюдения норм международного права, отстаивания принципа многосторонности, отказа от двойных стандартов и обеспечения равного участия в глобальном управлении всех стран вне зависимости от размера и мощи.