На концерт Шуфутинского 3 сентября выкупили все билеты

Билеты на концерт российского исполнителя, заслуженного артиста РФ Михаила Шуфутинского, который пройдет 3 сентября в Большом зале Государственного Кремлевского дворца (ГКД) распроданы. Об этом свидетельствуют данные на сайте ГКД, передает ТАСС.

"Все билеты проданы", - следует из сообщения. ГКД вмещает 6 тыс. человек.

Песня "Третье сентября" впервые была исполнена Шуфутинским в 1993 году, успех композиции сделал ее визитной карточкой певца. Автором музыки является Игорь Крутой, а текст для хита написал Игорь Николаев. Спустя годы композиция обросла множеством причудливых мемов, сохраняя свою популярность.