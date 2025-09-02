Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
2 сентября 2025 / 22:18
Контракт по «Силе Сибири – 2» обязательно будет подписан.
2 сентября 2025 / 20:36
Общество
На концерт Шуфутинского 3 сентября выкупили все билеты
2 сентября 2025 / 19:44
На концерт Шуфутинского 3 сентября выкупили все билеты
© Антон Новодережкин/ ТАСC

Билеты на концерт российского исполнителя, заслуженного артиста РФ Михаила Шуфутинского, который пройдет 3 сентября в Большом зале Государственного Кремлевского дворца (ГКД) распроданы. Об этом свидетельствуют данные на сайте ГКД, передает ТАСС.

"Все билеты проданы", - следует из сообщения. ГКД вмещает 6 тыс. человек.

Песня "Третье сентября" впервые была исполнена Шуфутинским в 1993 году, успех композиции сделал ее визитной карточкой певца. Автором музыки является Игорь Крутой, а текст для хита написал Игорь Николаев. Спустя годы композиция обросла множеством причудливых мемов, сохраняя свою популярность.

