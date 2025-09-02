Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Интеграция
Польша попросила США направить ей приглашение в G20
2 сентября 2025 / 19:59
Польша попросила США направить ей приглашение в G20
© ИТАР-ТАСС/ Максим Никитин

Польша попросила США предоставить ей приглашение в Группу двадцати в 2026 году. Об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский, находящийся с визитом в Майами.

"В связи с тем, что Польша вошла в клуб "триллионных экономик" (страны с ВВП больше $1 трлн), я попросил, чтобы Соединенные Штаты, будучи председателем G20 в 2026 году, пригласили нас в свои ряды", - сказал министр в ходе пресс-конференции, передает телеканал TVP Info.

Ранее Сикорский заявлял о целях присоединиться к "двадцатке" до 2030 года.

Группа двадцати была основана на конференции в Берлине, которая состоялась 15-16 декабря 1999 года по инициативе министров финансов семи ведущих промышленно развитых государств: Великобритании, Италии, Канады, США, Франции, ФРГ и Японии. Цель ее создания - вовлечение крупных развивающихся стран в процесс выработки мер в ответ на глобальные вызовы. Членами G20 являются 19 государств (наряду со странами-учредителями это Австралия, Аргентина, Бразилия, Индия, Индонезия, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, Турция, ЮАР и Республика Корея), а также Евросоюз и Афросоюз.

