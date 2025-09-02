Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
2 сентября 2025 / 20:36
Президенты Узбекистана и России обсудили проекты в приоритетных отраслях экономики
Президенты Узбекистана и России обсудили проекты в приоритетных отраслях экономики
© Александр Щербак/ ТАСС

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил реализацию проектов в приоритетных отраслях экономики. Об этом информировала пресс-служба узбекистанского лидера.

Главы государств обсудили вопросы дальнейшего расширения и укрепления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества в контексте практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих контактов на высшем уровне.

"Особое внимание уделено активизации подготовки и реализации проектов в приоритетных отраслях экономики, стимулированию кооперационных связей между регионами, в том числе в рамках созданных совместных промышленных парков", - указали в пресс-службе.

Мирзиёев и Путин отметили важность принятия скоординированных мер, ориентированных на сохранение динамики торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Кроме того, лидеры обратили внимание на плодотворное гуманитарное взаимодействие, в первую очередь, в области культуры, искусства, науки и образования.

"Президенты Узбекистана и России также произвели обмен мнениями по вопросам международной повестки", - говорится в сообщении. 

