2 сентября 2025 / 20:36
/ Дальнее зарубежье / Политика / Шанхайское сотрудничество / Политика и религия

Политика
Политика
Стубб: Запад может проиграть в противостоянии с ШОС
2 сентября 2025 / 20:36
Стубб: Запад может проиграть в противостоянии с ШОС
Запад "может проиграть" Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), если не будет осуществлять более сплоченную внешнюю политику. Об этом заявил президент Финляндии Александер Стубб во время встречи с лидером Литвы Гитанасом Науседой в Хельсинки.

"Мой посыл, адресованный не только европейским коллегам, но и США, заключается в том, что, если мы не будем вести более сплоченную и достойную внешнюю политику, особенно в отношении стран глобального Юга, таких как Индия, мы проиграем. Так что я думаю, что эта встреча в Китае является хорошим напоминанием всему глобальному Западу, что стоит на кону", - указал финский президент.

Он считает, что ШОС пытается "подорвать единство" западных стран.

Саммит ШОС проходил в Тяньцзине 31 августа - 1 сентября с участием руководителей более чем 20 государств и представителей 10 международных организаций.

