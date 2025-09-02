Стубб: Запад может проиграть в противостоянии с ШОС

Запад "может проиграть" Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), если не будет осуществлять более сплоченную внешнюю политику. Об этом заявил президент Финляндии Александер Стубб во время встречи с лидером Литвы Гитанасом Науседой в Хельсинки.

"Мой посыл, адресованный не только европейским коллегам, но и США, заключается в том, что, если мы не будем вести более сплоченную и достойную внешнюю политику, особенно в отношении стран глобального Юга, таких как Индия, мы проиграем. Так что я думаю, что эта встреча в Китае является хорошим напоминанием всему глобальному Западу, что стоит на кону", - указал финский президент.

Он считает, что ШОС пытается "подорвать единство" западных стран.

Саммит ШОС проходил в Тяньцзине 31 августа - 1 сентября с участием руководителей более чем 20 государств и представителей 10 международных организаций.