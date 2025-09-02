Лукашенко заявил, что Россию для Белоруссии никто не заменит

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Пекине заявил, что Россию для Белоруссии никто не заменит.

"Поэтому очень важно, что мы сегодня встречаемся. Что касается двусторонних отношений, так у нас, я ревизировал накануне, меньше проблемных опросов, чем с Китаем, почти нет. Хотя с Китаем мы сегодня три проблемы выявили", - сказал он.

Лукашенко также отметил, что намерен обсудить с Путиным взаимодействие в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Со своей стороны, Путин подчеркнул, что Белоруссия также незаменима для России.

"Вы сказали, что "нам в Беларуси Россию никто не заменит". Я хочу сказать в ответ, что и Беларусь никто не сможет заменить для России. У нас очень близкие отношения межгосударственные, у нас с вами добрые личные отношения", - указал глава российского государства.