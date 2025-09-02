Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
2 сентября 2025 / 20:36
Песков рассказал, почему Фицо сравнил ЕС с "жабой на дне колодца"
2 сентября 2025 / 21:11
Песков рассказал, почему Фицо сравнил ЕС с "жабой на дне колодца"
© Михаил Метцель/ ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, почему при общении с ним премьер-министр Словакии Роберт Фицо сравнил европейских чиновников с "жабой на дне колодца".

"Насколько я понял, это какой-то словацкий фольклор. Они сравнивают с жабой, которая сидит на дне колодца и не понимает, что происходит наверху", - сказал Песков в комментарии телеканалу "Россия 1".

Он отметил, что слова Фицо являются аллегорией. "Мы просто говорили. Я говорил, что накануне прошел очень содержательно саммит ШОС и "ШОС плюс". И Фицо говорит: "А у нас многие в Евросоюзе - вот как эта жаба - не понимают, что в мире происходит", - указал представитель Кремля.

О содержании этого разговора с Песковым сам Фицо упомянул на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "Наверное, СМИ будут смеяться, но вашему пресс-секретарю я начал рассказывать одну историю о жабе. Иногда у меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе, как эта жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху. Но мир совсем другой", - сказал тогда премьер.

История о лягушке на дне колодца описана в даосской книге притч, написанной в III веке до н. э. Лягушка, которая жила в заброшенном колодце, однажды повстречала на краю своего жилища морскую черепаху и стала хвастаться ей своей жизнью: как она прыгает вдоль стен, плавает в воде и гуляет по грязи, чувствуя себя хозяйкой. Черепаха рассказала лягушке о море - бескрайнем, невероятно глубоком, не выходящем из берегов во время наводнений и не пересыхающем в засуху. Лягушка была так потрясена этой историей, что потеряла дар речи. В Китае эту притчу используют для описания человека с очень узким кругозором. 

