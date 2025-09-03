Yonhap: совместное появление лидеров России, КНР и КНДР стало историческим

Совместное появление лидеров России, Китая и КНДР Владимира Путина, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына на параде в Пекине стало историческим моментом. Об этом пишет южнокорейское агентство Yonhap.

"В черном костюме и золотистом галстуке Ким Чен Ын присоединился к Си Цзиньпину и Путину в центре трибуны для высокопоставленных гостей на фоне того, как парад начался с тщательно продуманных церемоний на площади Тяньаньмэнь. Это исторический момент, демонстрирующий солидарность между Китаем, Россией и Северной Кореей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры РФ, КНР и КНДР собрались вместе впервые за 66 лет. В 1959 году во время парада на площади Тяньаньмэнь встретились Никита Хрущев, Мао Цзэдун и Ким Ир Сен.

"Картина того, как Ким Чен Ын стоит рядом с Путиным и Си Цзиньпином на трибуне для зрителей на площади Тяньаньмэнь, является внушительной демонстрацией трехсторонней солидарности перед лицом Запада во главе с США", - следует из публикации.

Вместе с тем в Южной Корее обращают внимание, что нынешний парад стал первым появлением Ким Чен Ына на многостороннем дипломатическом событии.