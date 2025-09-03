Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
3 сентября 2025 / 13:38
КОТИРОВКИ
USD
03/09
80.5947
EUR
03/09
93.8373
Новости часа
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии движется вверх Си Цзиньпин выразил почтение ветеранам Второй мировой войны
Москва
3 сентября 2025 / 13:38
Котировки
USD
03/09
80.5947
0.0000
EUR
03/09
93.8373
0.0000
Контракт по «Силе Сибири – 2» обязательно будет подписан.
Контракт по «Силе Сибири – 2» обязательно будет подписан.
2 сентября 2025 / 20:36
"Сила Сибири-2» - выгоды для РФ. Мнение
2 сентября 2025 / 18:49
Политолог Журавлев: Запад способствует объединению других мировых полюсов
Политолог Журавлев: Запад способствует объединению других мировых полюсов
2 сентября 2025 / 18:44
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Культурная среда / Геополитика
Политика
Yonhap: совместное появление лидеров России, КНР и КНДР стало историческим
3 сентября 2025 / 10:17
Yonhap: совместное появление лидеров России, КНР и КНДР стало историческим
© Сергей Бобылев/ПУЛ/ТАСС

Совместное появление лидеров России, Китая и КНДР Владимира Путина, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына на параде в Пекине стало историческим моментом. Об этом пишет южнокорейское агентство Yonhap.

"В черном костюме и золотистом галстуке Ким Чен Ын присоединился к Си Цзиньпину и Путину в центре трибуны для высокопоставленных гостей на фоне того, как парад начался с тщательно продуманных церемоний на площади Тяньаньмэнь. Это исторический момент, демонстрирующий солидарность между Китаем, Россией и Северной Кореей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры РФ, КНР и КНДР собрались вместе впервые за 66 лет. В 1959 году во время парада на площади Тяньаньмэнь встретились Никита Хрущев, Мао Цзэдун и Ким Ир Сен.

"Картина того, как Ким Чен Ын стоит рядом с Путиным и Си Цзиньпином на трибуне для зрителей на площади Тяньаньмэнь, является внушительной демонстрацией трехсторонней солидарности перед лицом Запада во главе с США", - следует из публикации. 

Вместе с тем в Южной Корее обращают внимание, что нынешний парад стал первым появлением Ким Чен Ына на многостороннем дипломатическом событии.

Контракт по «Силе Сибири – 2» обязательно будет подписан.
Контракт по «Силе Сибири – 2» обязательно будет подписан.
"Сила Сибири-2» - выгоды для РФ. Мнение
Политолог Журавлев: Запад способствует объединению других мировых полюсов
Политолог Журавлев: Запад способствует объединению других мировых полюсов
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
11:43
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии движется вверх
11:29
Си Цзиньпин выразил почтение ветеранам Второй мировой войны
11:16
Шуфутинский считает, что 3 сентября стало народным праздником
10:55
Си Цзиньпин отметил, что человечество вновь стоит перед выбором: мир или война
10:38
На параде в Пекине выпустили в небо 80 тыс. голубей и 80 тыс. шаров
10:17
Yonhap: совместное появление лидеров России, КНР и КНДР стало историческим
21:11
Песков рассказал, почему Фицо сравнил ЕС с "жабой на дне колодца"
20:49
Лукашенко заявил, что Россию для Белоруссии никто не заменит
20:36
Стубб: Запад может проиграть в противостоянии с ШОС
20:16
Президенты Узбекистана и России обсудили проекты в приоритетных отраслях экономики
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения