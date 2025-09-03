На параде в Пекине выпустили в небо 80 тыс. голубей и 80 тыс. шаров

В небо над пекинской площадью Тяньаньмэнь в ходе торжественного парада выпустили 80 тыс. голубей мира и 80 тыс. воздушных шаров, сообщает ТАСС. Парад завершился китайской "Песнью Родине".

Народно-освободительная армия Китая провела на площади Тяньаньмэнь масштабный военный парад в честь 80-й годовщины победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и мировой антифашистской войне. На мероприятии присутствовали председатель КНР Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин, а также главы государств и правительств еще 24 стран.

В параде приняли участие свыше 10 тыс. человек, а также сотни самолетов и единиц наземной военной техники. Представлены традиционные и новые рода ВС.