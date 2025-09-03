Си Цзиньпин отметил, что человечество вновь стоит перед выбором: мир или война

Человечество сегодня вновь стоит перед выбором между войной и миром. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на открытии парада по случаю 80-й годовщины победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и мировой антифашистской войне.

"В настоящее время человечество вновь стоит перед выбором: мир или война, диалог или конфронтация, взаимная выгода или игра с нулевой суммой. Китайский народ твердо стоит на правильной стороне истории и на стороне прогресса человеческой цивилизации, придерживается пути мирного развития и работает с народами всего мира над созданием сообщества единой судьбы человечества", - сказал он.

Си Цзиньпин призвал китайский народ объединиться для построения сильного государства и великого дела национального возрождения.

"Все народы нашей страны должны под твердым руководством Коммунистической партии Китая неуклонно следовать по пути социализма с китайской спецификой, пронести с собой великий дух Войны сопротивления японской агрессии, смело и решительно продвигаться вперед, объединиться и бороться для всестороннего построения сильного государства с помощью китайской модернизации и великого дела национального возрождения", - указал он.