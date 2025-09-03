Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
3 сентября 2025 / 13:38
КОТИРОВКИ
USD
03/09
80.5947
EUR
03/09
93.8373
Новости часа
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии движется вверх Си Цзиньпин выразил почтение ветеранам Второй мировой войны
Москва
3 сентября 2025 / 13:38
Котировки
USD
03/09
80.5947
0.0000
EUR
03/09
93.8373
0.0000
Контракт по «Силе Сибири – 2» обязательно будет подписан.
Контракт по «Силе Сибири – 2» обязательно будет подписан.
2 сентября 2025 / 20:36
"Сила Сибири-2» - выгоды для РФ. Мнение
2 сентября 2025 / 18:49
Политолог Журавлев: Запад способствует объединению других мировых полюсов
Политолог Журавлев: Запад способствует объединению других мировых полюсов
2 сентября 2025 / 18:44
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Культурная среда / Геополитика
Политика
Си Цзиньпин отметил, что человечество вновь стоит перед выбором: мир или война
3 сентября 2025 / 10:55
Си Цзиньпин отметил, что человечество вновь стоит перед выбором: мир или война
© AP Photo/ Mark Schiefelbein/ТАСС

Человечество сегодня вновь стоит перед выбором между войной и миром. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на открытии парада по случаю 80-й годовщины победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и мировой антифашистской войне.

"В настоящее время человечество вновь стоит перед выбором: мир или война, диалог или конфронтация, взаимная выгода или игра с нулевой суммой. Китайский народ твердо стоит на правильной стороне истории и на стороне прогресса человеческой цивилизации, придерживается пути мирного развития и работает с народами всего мира над созданием сообщества единой судьбы человечества", - сказал он.

Си Цзиньпин призвал китайский народ объединиться для построения сильного государства и великого дела национального возрождения.

"Все народы нашей страны должны под твердым руководством Коммунистической партии Китая неуклонно следовать по пути социализма с китайской спецификой, пронести с собой великий дух Войны сопротивления японской агрессии, смело и решительно продвигаться вперед, объединиться и бороться для всестороннего построения сильного государства с помощью китайской модернизации и великого дела национального возрождения", - указал он. 

Контракт по «Силе Сибири – 2» обязательно будет подписан.
Контракт по «Силе Сибири – 2» обязательно будет подписан.
"Сила Сибири-2» - выгоды для РФ. Мнение
Политолог Журавлев: Запад способствует объединению других мировых полюсов
Политолог Журавлев: Запад способствует объединению других мировых полюсов
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
11:43
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии движется вверх
11:29
Си Цзиньпин выразил почтение ветеранам Второй мировой войны
11:16
Шуфутинский считает, что 3 сентября стало народным праздником
10:55
Си Цзиньпин отметил, что человечество вновь стоит перед выбором: мир или война
10:38
На параде в Пекине выпустили в небо 80 тыс. голубей и 80 тыс. шаров
10:17
Yonhap: совместное появление лидеров России, КНР и КНДР стало историческим
21:11
Песков рассказал, почему Фицо сравнил ЕС с "жабой на дне колодца"
20:49
Лукашенко заявил, что Россию для Белоруссии никто не заменит
20:36
Стубб: Запад может проиграть в противостоянии с ШОС
20:16
Президенты Узбекистана и России обсудили проекты в приоритетных отраслях экономики
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения