Заслуженный артист России, исполнитель композиции "Третье сентября" Михаил Шуфутинский считает, что 3 сентября стало народным праздником.

"Третье сентября - удивительный день. Он давно уже не просто число в календаре, а настоящий народный праздник, который мне подарила наша с вами общая любовь к этой песне. Я бесконечно благодарен каждому, кто сделал этот день особенным - тем, кто слушает, и особенно тем, кто купил билеты, чтобы спеть ее вместе со мной" - сказал он в беседе с ТАСС.

Исполнитель отметил, что ежегодно 3 сентября собирает тысячи поклонников, которые приходят на его концерт и отмечают этот день в знак любви к его творчеству. По его мнению, такой интерес аудитории превратил дату в культурное событие, объединяющее людей.

Шуфутинский - российский певец, родился 13 апреля 1948 года. Выпускник дирижерско-хорового отделения Московского музыкального училища им. М. М. Ипполитова-Иванова (сейчас - Государственный музыкально-педагогический институт).

За годы творчества певец выпустил порядка 30 сольных альбомов. В его репертуаре песни на музыку Вячеслава Добрынина, Игоря Крутого, Олега Митяева, Александра Розенбаума и другие.