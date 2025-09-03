Си Цзиньпин выразил почтение ветеранам Второй мировой войны

Председатель КНР Си Цзиньпин выразил уважение участникам Второй мировой войны, выступая на открытии торжественного парада на площади Тяньаньмэнь в Пекине.

"Выражаю глубочайшее почтение ветеранам, боевым товарищам, патриотам и генералам, которые участвовали в Войне сопротивления японским захватчикам", - подчеркнул он.

Си Цзиньпин поблагодарил китайский народ, в том числе китайцев, проживающих за рубежом, за существенный вклад в победу в войне.

"Выражаю искреннюю благодарность правительствам иностранных государств и зарубежным друзьям, которые поддерживали и помогали китайскому народу в борьбе с агрессией", - указал он.

3 сентября на площади Тяньаньмэнь состоялся масштабный военный парад в честь 80-й годовщины победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и мировой антифашистской войне. На мероприятии присутствовали председатель КНР Си Цзиньпин, президент РФ Владимир Путин, главы государств и правительств еще 24 стран.

В параде приняли участие свыше 10 тыс. человек, а также сотни самолетов и единиц наземной военной техники. Представлены традиционные и новые рода ВС.