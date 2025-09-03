Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии движется вверх

Российский рынок акций на открытии торговой сессии 3 августа отметился ростом ключевых индексов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Мосбиржи демонстрировал рост на 0,7%, до 2 865,37 пункта, индекс РТС также прибавлял 0,7% - до 1 119,99 пункта. Курс юаня к рублю в начале торгов Мосбиржи снизился на 0,9 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,261 рубля

К 10:20 мск индекс Мосбиржи незначительно замедлил рост и торговался на уровне 2 860,73 пункта (+0,54%), индекс РТС составлял 1 118,18 пункта (+0,54%). Вместе с тем курс юаня рос и был на уровне 11,276 рубля (+0,6 копейки).

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.