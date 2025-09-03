Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
3 сентября 2025 / 15:10
КОТИРОВКИ
USD
03/09
80.5947
EUR
03/09
93.8373
Новости часа
Си Цзиньпин: Китай будет помнить тех, кто поддерживал его в сопротивлении Японии Силы ПВО РФ за сутки нейтрализовали 170 беспилотников ВСУ
Москва
3 сентября 2025 / 15:10
Котировки
USD
03/09
80.5947
0.0000
EUR
03/09
93.8373
0.0000
Контракт по «Силе Сибири – 2» обязательно будет подписан.
Контракт по «Силе Сибири – 2» обязательно будет подписан.
2 сентября 2025 / 20:36
"Сила Сибири-2» - выгоды для РФ. Мнение
2 сентября 2025 / 18:49
Политолог Журавлев: Запад способствует объединению других мировых полюсов
Политолог Журавлев: Запад способствует объединению других мировых полюсов
2 сентября 2025 / 18:44
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Россия / Экономика / Бизнес и финансы / Политика и религия
Экономика
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии движется вверх
3 сентября 2025 / 11:43
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии движется вверх
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Российский рынок акций на открытии торговой сессии 3 августа отметился ростом ключевых индексов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Мосбиржи демонстрировал рост на 0,7%, до 2 865,37 пункта, индекс РТС также прибавлял 0,7% - до 1 119,99 пункта. Курс юаня к рублю в начале торгов Мосбиржи снизился на 0,9 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,261 рубля

К 10:20 мск индекс Мосбиржи незначительно замедлил рост и торговался на уровне 2 860,73 пункта (+0,54%), индекс РТС составлял 1 118,18 пункта (+0,54%). Вместе с тем курс юаня рос и был на уровне 11,276 рубля (+0,6 копейки).

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.

Контракт по «Силе Сибири – 2» обязательно будет подписан.
Контракт по «Силе Сибири – 2» обязательно будет подписан.
"Сила Сибири-2» - выгоды для РФ. Мнение
Политолог Журавлев: Запад способствует объединению других мировых полюсов
Политолог Журавлев: Запад способствует объединению других мировых полюсов
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
13:59
Си Цзиньпин: Китай будет помнить тех, кто поддерживал его в сопротивлении Японии
13:43
Силы ПВО РФ за сутки нейтрализовали 170 беспилотников ВСУ
13:28
Путин высоко оценил парад в Пекине
13:16
Рютте: НАТО участвует в переговорах о гарантиях безопасности Украине
12:57
NYT считает военный парад Пекине самой амбициозной демонстрацией силы за годы
12:44
Ким Чен Ын пригласил Лукашенко посетить КНДР
12:31
Китай впервые показал на параде свою стратегическую ядерную триаду
12:15
Скончался создатель Су-25 Юрий Ивашечкин
11:59
Трамп попросил Си Цзиньпина передать привет лидерам РФ и КНДР
11:43
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии движется вверх
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения