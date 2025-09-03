Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
2 сентября 2025 / 20:36
США: после империи / Трамп 2.0
Политика
Трамп попросил Си Цзиньпина передать привет лидерам РФ и КНДР
3 сентября 2025 / 11:59
Трамп попросил Си Цзиньпина передать привет лидерам РФ и КНДР
© EPA-EFE/ MICHAEL REYNOLDS/ТАСС

Президент США Дональд Трамп попросил председателя КНР Си Цзиньпина передать привет присутствующим на военном параде в Пекине президенту России Владимиру Путину и лидеру КНДР Ким Чен Ыну.

"Пусть у председателя Си Цзиньпина и замечательного народа Китая будет великолепный и незабываемый праздник. Пожалуйста, передайте мои самые теплые приветствия Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы готовите заговор против США", - указал он в Truth Соц. сети.

"Большой вопрос, на который предстоит ответить, состоит в том, упомянет ли китайский председатель Си о той огромной помощи и той "крови", которые США предоставили Китаю, чтобы помочь ему отстоять свою свободу от очень недружелюбного иностранного захватчика. Многие американцы отдали жизни в борьбе Китая за его победу и славу. Я надеюсь, что их по праву будут чтить и помнить за храбрость и самопожертвование", - отметил глава Белого дома.

Во время публикации президентом США данного поста председатель КНР проводил в Пекине смотр войск на площади Тяньаньмэнь перед военным парадом в честь 80-й годовщины победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и мировой антифашистской войне. На мероприятии присутствуют президент РФ, а также главы государств и правительств еще 24 стран. 

