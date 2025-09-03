Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
2 сентября 2025 / 20:36
/ Россия / Общество / Русский мир / Политика и религия
Общество
Скончался создатель Су-25 Юрий Ивашечкин
3 сентября 2025 / 12:15
Скончался создатель Су-25 Юрий Ивашечкин
© Елена Афонина/ ТАСС

Создатель штурмовика Су-25 и первый главный конструктор SSJ-100 Юрий Ивашечкин скончался в возрасте 91 года. Об этом со ссылкой на пресс-службу Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) сообщает ТАСС.

"Скоропостижно скончался один из выдающихся сотрудников нашего предприятия - Юрий Викторович Ивашечкин, замечательный человек, высококлассный специалист и наставник. Память о Юрии Викторовиче мы сохраним в наших сердцах", - сказано в сообщении.

В организации отметили высочайший профессионализм конструктора и внимательность к мелочам. "При этом в отношениях с коллегами это дополнялось доброжелательностью и готовностью всегда помочь окружающим", - указали в ОАК.

За успехи в разработке отечественной авиатехники Ивашечкин был удостоен ордена Трудового Красного Знамени и ордена "Знак Почета", а также награжден медалями. Является лауреатом премии им. П. О. Сухого II степени.

