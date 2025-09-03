Китай впервые показал на параде свою стратегическую ядерную триаду

Народно-освободительная армия Китая впервые продемонстрировала на торжественном параде в Пекине ракеты, представляющие стратегическую ядерную триаду страны, сообщает ТАСС.

Уточняется, что на смотре были представлены авиационная ракета большой дальности "Цзинлэй-1", межконтинентальная ракета подводного базирования "Цзюйлан-3", межконтинентальные ракеты наземного базирования "Дунфэн-61" и "Дунфэн-31".

3 сентября Народно-освободительная армия Китая провела на площади Тяньаньмэнь масштабный военный парад по случаю 80-й годовщины победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и мировой антифашистской войне. На мероприятии присутствовали председатель КНР Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин, а также главы государств и правительств еще 24 стран.