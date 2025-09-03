Ким Чен Ын пригласил Лукашенко посетить КНДР

Президент Белоруссии Александр Лукашенко перед началом парада в Пекине пообщался с лидером КНДР Ким Чен Ыном, который пригласил белорусского лидера посетить его страну в любое удобное время.

"Лукашенко пообщался с Ким Чен Ыном до начала парада. Лидер КНДР пригласил президента посетить его страну в любое удобное время", - информировал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".

Он также распространил фотографии, на котором Лукашенко и Ким Чен Ын доброжелательно общаются и улыбаются.

Президент Белоруссии прибыл на парад в китайской столице с младшим сыном Николаем. Согласно видео, размещенному в Telegram-канале, сначала они вместе вышли на ковровую дорожку, затем Николай сошел с нее и продолжил движение параллельно отцу, но за спинами почетного караула, приветствующего высоких гостей.