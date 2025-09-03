NYT считает военный парад Пекине самой амбициозной демонстрацией силы за годы

Военный парад в Пекине стал самой амбициозной демонстрацией силы страны за многие годы. На это обращает внимание газета The New York Times.

Как отмечается, мероприятие в "церемониальном центре" столицы КНР, на котором были представлены истребители, танки, а также новейшие военные разработки КНР, представляет собой "наиболее амбициозную за несколько лет демонстрацию страной своей силы и дипломатических возможностей".

3 сентября Народно-освободительная армия Китая провела на площади Тяньаньмэнь масштабный военный парад в честь 80-й годовщины победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и мировой антифашистской войне. На мероприятии присутствовали председатель КНР Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин, а также главы государств и правительств еще 24 стран.