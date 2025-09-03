Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Безопасность
Безопасность
Рютте: НАТО участвует в переговорах о гарантиях безопасности Украине
3 сентября 2025 / 13:16
Рютте: НАТО участвует в переговорах о гарантиях безопасности Украине
© AP Photo/ Virginia Mayo/ТАСС

Генсек НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Брюсселе подтвердил, что военный блок принимает участие в переговорах о гарантиях безопасности Украине и подготовке размещения там войск.

"Главнокомандующий силами НАТО в Европе принимает участие в переговорах о гарантиях безопасности. НАТО как организация, несомненно, в этом участвует, так как нам очень важно, чтобы наши войска не были слишком распылены", - сказал он, дав понять, что альянс продолжает координировать планы отправки войск на Украину, несмотря на предыдущие утверждения, что вопрос о вступлении Украины в НАТО якобы "снят с повестки".

"В настоящее время страны НАТО и "коалиции желающих" ведут обсуждение на уровне начальников генштабов, на уровне глав государств. Я думаю, после завтрашней встречи "коалиции желающих" в Париже или немного позднее у нас будет ясность", - указал генсек, отвечая на вопрос, в какой стадии находится дискуссия в НАТО касательно планов отправки войск на Украину.

