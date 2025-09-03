Путин высоко оценил парад в Пекине

Контракт по «Силе Сибири – 2» обязательно будет подписан.
© Сергей Бобылев/ПУЛ/ТАСС
Мероприятия в честь 80-летия победы над японским милитаризмом в Пекине прошли на высоком уровне. Такой оценкой поделился президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном в Пекине.
Глава российского государства отметил, что утром они вместе приняли участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия победы. КНР в том числе провела на площади Тяньаньмэнь масштабный военный парад.
"Все эти мероприятия прошли блестяще, просто очень хорошо, на высоком уровне", - указал президент РФ.
По его словам, мероприятия напрямую касаются России и КНДР. "Потому что наши страны принимали участие в общей борьбе с нацизмом, фашизмом и милитаризмом", - заключил Путин.