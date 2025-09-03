Контракт по «Силе Сибири – 2» обязательно будет подписан.
2 сентября 2025 / 20:36
"Сила Сибири-2» - выгоды для РФ. Мнение
2 сентября 2025 / 18:49
Политолог Журавлев: Запад способствует объединению других мировых полюсов
2 сентября 2025 / 18:44
Безопасность
Силы ПВО РФ за сутки нейтрализовали 170 беспилотников ВСУ
3 сентября 2025 / 13:43
© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС, архив
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки нейтрализовали 5 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы HIMARS и 170 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Средствами ПВО сбиты 5 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 170 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.