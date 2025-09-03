Силы ПВО РФ за сутки нейтрализовали 170 беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки нейтрализовали 5 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы HIMARS и 170 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 5 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 170 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.