Си Цзиньпин: Китай будет помнить тех, кто поддерживал его в сопротивлении Японии

В Китае никогда не забудут иностранных друзей, которые помогали ему в сопротивлении агрессии со стороны Японии. С таким заявлением выступил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе торжественного приема в Доме народных собраний, посвященного 80-летию Победы во Второй мировой войне.

"Правительство и народ Китая никогда не забудут иностранные правительства и иностранных друзей, которые поддерживали и помогали китайскому народу в сопротивлении агрессии", - цитирует его Центральное телевидение Китая.

Си Цзиньпин отметил, что человечество, живущее на одной планете, должно сотрудничать и жить в гармонии. "Мы не должны возвращаться к закону джунглей, где сильный охотится на слабого", - указал китайский лидер.

Он также выразил надежду, что "все страны извлекут уроки из истории, будут ценить мир и совместно продвигать глобальную модернизацию ради создания лучшего будущего для человечества".

"Мы должны идти по пути мирного развития, твердо отстаивать мир и стабильность во всем мире и вместе создавать сообщество с единой судьбой человечества", - подчеркнул Си Цзиньпин.

3 сентября Народно-освободительная армия Китая провела на площади Тяньаньмэнь масштабный военный парад в честь 80-й годовщины победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и мировой антифашистской войне. На мероприятии присутствовали председатель КНР, президент России Владимир Путин, а также главы государств и правительств еще 24 стран.