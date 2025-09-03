Мадуро: США атакуют Венесуэлу для захвата ее природных ресурсов

США атакуют Венесуэлу под надуманным предлогом, чтобы захватить природные ресурсы страны. Об этом заявил президент Николас Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Television.

"Империализм отправляет к берегам Венесуэлы восемь военных кораблей и атомную подлодку и нацеливается на нас 1200 ракетами под ложным предлогом, в который никто не верит, даже американская молодежь, которая не верит лжи госсекретаря США Марко Рубио", - сказал он.

Мадуро отметил, что высокопоставленный американский дипломат "контролирует Белый дом, мафию в Майами и хочет запятнать кровью имя президента США Дональда Трампа".

По его словам, США нацелены бесплатно получить венесуэльские нефть, газ, золото и другие полезные ископаемые. Главная цель агрессии - "положить конец крупнейшему проекту развития в Латинской Америке, проекту великого освободителя Симона Боливара", указал венесуэльский лидер.

Вместе с тем он выразил уверенность, что Соединенные Штаты не смогут достичь своей цели и что "в суверенной Венесуэле будут царить мир, равенство, демократия и свобода".

19 августа агентство Reuters информировало о том, что три эсминца ВМС США были отправлены в южную часть Карибского моря у побережья Венесуэлы для проведения операций против наркокартелей. Кроме того, сообщалось о развертывании атомной подлодки, ракетного крейсера, десантных кораблей и 4500 военнослужащих.