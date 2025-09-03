Сестра Ким Чен Ына присутствовала на его переговорах с Путиным

Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон - сестра лидера КНДР Ким Чен Ына - присутствовала на его встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

Переговоры Путина и Ким Чен Ына состоялись в Пекине, куда лидеры прибыли для участия в торжествах по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны.