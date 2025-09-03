В России разработали и выпускают собственные аналоги препарата "Оземпик", который ранее покинул российский рынок, с действующим веществом семаглутид для лечения сахарного диабета и ожирения. Об этом заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова при общении с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"Когда от нас ушел поставщик лекарственного препарата для лечения сахарного диабета второго типа и для лечения ожирения, всем известный "Оземпик", несколько российских производителей произвели лекарственный препарат, выпустили аналоги. И на сегодняшний день рынок полностью обеспечен уже российскими лекарственными препаратами", - отметила она.

По словам руководителя ведомства, все лекарственные препараты подлежат обязательному тщательному контролю. "У нас для этого сегодня работают 13 лабораторий, которые развернуты во всех федеральных округах. И в этом году мы уже открыли лабораторию в городе Донецке", - указала она.